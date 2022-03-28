اثر عقد مؤتمرها الثاني ...حركة الشعب تعلن عن تركيبة المكتب السياسي الجديد

. ..

. .

اسفرت نتائج فرز أصوات النواب المشاركين في المؤتمر الثاني لحركة الشعب، المنعقد ايام 25 و26 و27 مارس الحالي، عن مكتب سياسي جديد يضم 25 عضوا.وتضم تركيبة المكتب السياسي وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لحركة الشعب على شبكة التواصل فايسبوك، كلا من زهير المغزاوي ،علي الابيض، ليلى الحداد، هيكل المكي، بدر الدين القمودي، رضا الدلاعي، سالم لبيض، هشام العزلوك، نجيبة بن حسين،محمد مسيليني، ورضا لاغة، ونسيب اسكندر،محمد بوشنيبة، أسامة عويدات، المنصف بوزازي ،لطفي العيادي، حيفا بويحيي، الفة التبان، امال القمودي، عبد السلام بوعايشة، الهادي وريثة، حاتم بوبكري، وضحى السالمي، وزهير العيدودي، سالم القاضي.وكان المكتب السياسي الجديد لحركة الشعب أعلن عقب اجتماعه مساء امس، عن تجديد انتخاب زهير المغزاوي أمينا عاما للحركة .