يوسف القرطبي عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة اليد ورضا المناعي رئيسا للجنة المسابقات

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تم انتخاب فاضل بن علي النمر رئيس الجامعة السعودية لكرة اليد رئيسا للاتحاد العربى لكرة اليد للدورة الانتخابية الجديدةكما تم انتخاب رئيس الهيئة التسييرية للجامعة التونسية لكرة اليد يوسف القرطبي عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي فيما تم تكليف التونسي رضا المناعي برئاسة لجنة المسابقات وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد بالقاهرة حسب ما افاد مصدر من الاتحاد العربي لكرة اليد وكالة (وات).ومن جهة اخرى تم انتخاب فاضل غاشي امينا عاما للاتحاد العربي للمدة النيابية ( 2022- 2025).وسيتم خلال الايام المقبلة اختيار أعضاء مختلف اللجان .واستضافت العاصمة المصرية القاهرة يومي الاحد والاثنين اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربى لكرة اليد، وذلك بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، واشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.