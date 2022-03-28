وزير الصحة يدعو المواطنين الى مواصلة تطبيق البروتوكولات الصحية خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان

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دعا وزير الصحة علي مرابط مختلف افراد الشعب التونسي الى مواصلة تطبيق مختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة في مواجهة وباء كوفيد 19 خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.وحث الوزير اليوم الاثنين في تصريح اعلامي على هامش الندوة التي نظمتها الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي بمناسبة اختتام مشروع "موبيدوك" واحتفالا بمرور 10 سنوات لالية حركية الباحثين الشبان، الى توخي الحذر واحترام التباعد الجسدي ومواصلة لبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار.واشار الى ان الوضع الصحي في تونس يعد حاليا في "استقرار" لكن حالة التاهب تبقى مستمرة خصوصا وان الوباء مازال منتشرا في عدد من بلدان العالم.واوضح ان حالة الاستقرار جاءت نتيجة تضافر جهود مختلف الاطراف من هياكل ومجتمع مدني ومتطوعين واعلام، والذين قامو بتوعية المواطنين بضرورة الاقبال على التلقيح.وذكر الوزير ان اكثر من 6 ملايين و300الف مواطن تونسي استكملوا التلاقيح لكن مليون و200 الف فقط استكملوا الجرعة الثالثة داعيا في هذا الصدد مختلف المواطنين وخصوصا كبار السن واصحاب الامراض المزمنة الى الاقبال على الجرعة الثالثة بتعزيز كماعتهمولم يستبعد مرابط تسجيل تونس لموجة جديدة لانتشار فيروس كورونا خلال شهر ماي المقبل مؤكدا استعداد الوزارة لمواجهتها وذلك عن طريق عمليات المراقبة والترصد المستمرة سواء على المستوى الوطني او حتى العالمي.