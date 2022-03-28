مسرحية "ربع وقت" لمسرح الحمراء تختتم فعاليات الدورة الأولي لتظاهرة "تحيا الفنون الفرجوية " بباجة

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اختتمت مساء الأحد بالمركب الثقافي بباجة فعاليات الدورة الاولي لتظاهرة "تحيا الفنون الفرجوية" التى نظمها من 19 الى 27 مارس الجاري المركب الثقافي بباجة ومركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة، بعرض مسرحية "ربع وقت" لمسرح الحمراء بتونس .وأشارت سرين قنون مديرة مسرح الحمراء ومخرجة المسرحية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى أن عرض المسرحية يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح وأشادت بحسن التنظيم هذه التظاهرة في دورتها الأولى.وقالت فكتوريا جبري مديرة مركز الفنون الدرامية والركحية أن تظاهرة تحيا الفنون الفرجوية تعد حلما تم تحقيقه بجمع عدد كبير من الفنون التى تعتمد على الفرجة وتنتظم في الشوارع وفي الفضاءات المختلفة. كما صرح لطفي زمالي مدير المركب الثقافي بباجة بان التظاهرة قد حققت اهدافها وجمعت كل الفنون الفرجوية من مسرح وكوريغرافيا ومسرح الشارع، كما نجحت في تنظيم ورشات تكوينية ضمت 25 شابا.وعلى مدى ثمانية أيام تابع عشاق الفن الرابع والفنون الفرجوية عروضا متنوعة لفائدة الكبار والأطفال، خاصة وأنها تتزامن مع العطلة المدرسية والجامعية.