انتفاع 1750 من متساكني ولاية جندوبة بالخدمات الطبية للقافلة الصحية متعددة الاختصاصات

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انتفع 1750 من متساكني ولاية جندوبة بالخدمات الطبية للقافلة الصحية متعددة الاختصاصات التي نظمتها وزارة الصحة يومي السبت 26 والأحد 27 مارس الجاري بالتعاون مع وزارة السياحة وجمعية one day one dreamوبحسب بلاغ وزارة الصحة انتفع 900 من المتساكنين بالخدمات الصحية المتنوعة التي قدمتها القافلة الصحية بالمستشفى الجهوي بعين دراهم و850 آخرين بالمستشفى الجهوي بطبرقةولفت البلاغ الى توافد عدد كبير من الأهالي من مختلف الفئات العمرية على العيادات الطبية المتنوعة لهذه القافلة الصحية على غرار عيادات أمراض القلب والعيون والجلدية وجبر و تقويم العظام وأمراض المفاصل والغدد الصمّاء والأمراض النفسية والأمراض النفسية لدى الاطفال وعيادات طب الإنجاب والتوليد و عمليات كشف بالأشعةوأضاف البلاغ الى أن الفريق الطبي المتطوع قام بالتزامن مع هذه العيادات بتقديم خدمات طبية وصحية مختلفة استفاد منها متساكنو الجهة على غرار التقصي المبكر لسرطان الثدي و للأمراض المزمنة وإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كوفيد-19 بالإضافة إلى تعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا في الجهة بتمكين غير الملقحين من الجرعة الأولى والذين لم يستكملوا التلقيح بعد من الجرعة الثالثة.