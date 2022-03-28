باجة: وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض نتائج الفرز الاولى لمناظرة انتداب مختصين فى الكهرباء ببلدية مجاز الباب

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نظم عدد من الناشطين في المجتمع المدنى والمواطنيين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر بلدية مجاز الباب من ولاية باجة على خلفية صدور نتائج الفرز الاولي لمناظرة تتعلق بانتداب مختصين فى الكهرباء، وطالب المحتجون بفتح تحقيق مرجحين وجود شبهات فساد واعتماد المحاباة فى اختيار المترشحين، حسب تصريحات عدد منهم ل"وات"وعبر احد المحتجين ورئيس جمعية السلام بمجاز الباب يسري بري ل"وات" عن شكوكه فى وجود "اخلالات واخطاء فى المناظرة وتبجيل للمقربين من اشخاص معينين فى البلدية" وفق تعبيره، مطالبا بفتح تحقيق في الغرض.وقال رضوان وشتاتي (من المحتجين) انه من عائلة معوزة وكان يعول على نتائج هذه المناظرة اعتبارا لتوفر كل الشروط في ملفه غير انه فوجيء بان "اغلب من تم اختيارهم من عائلات ميسورة" وفق اعتباره، مشككا فى ان يكون هذا الاختيار بناء على "المحاباة".واوضح رئيس بلدية مجاز الباب جلال قريرة ل"وات" ان المناظرة تهدف الى انتداب 15 مختصا فى الكهرباء بصغة عقود شغل وفقا لمقاييس العمر والشهادة العلمية والخبرة والمستوى التعليمي، وقد تقدم 250 شخصا بملفاتهم وتم اختيار 75 شخصا في الفرز الاوليواضاف قريرة ان "الفرز كان طبقا للمقاييس المحددة مسبقا وطبقا للشفافية التامة"، نافيا وجود اي خرق للقانون، معتبرا ان وجود غاضبين عن نتائج الفرز "امر طبيعي لانه لا يمكن قبول 250 شخصا تقدموا للمناظرة"، وفق تعبيره.