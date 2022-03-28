الكاف تسلط خطية مالية على النجم الساحلي ب 10 آلاف دولار وإجراء لقاء جوانينغ غالاكسي دون حضور الجمهور

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اعلن النجم الساحلي يوم الاثنين عن تلقيه مراسلة رسمية من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تفيد بأنه تقرر تسليط خطية مالية على الفريق بقيمة 10 آلاف دولار وإجراء مقابلة الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دورة المجموعات أمام جوانينغ غالاكسي البوتسواني دون حضور الجمهور.وأضاف فريق جوهرة الساحل ان هذه العقوبة تاتي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعتين لكأس رابطة الأبطال الإفريقية امام الترجي الرياضي (صفر-2) على ملعب رادس وباعتبار الأحداث السابقة التي شهدتها مباراة الجولة الأولى من نفس الدور أمام شباب بلوزداد الجزائري (صفر-صفر) والتي تم على إثرها معاقبة الفريق بخطية قدرها 7500 دولار.وكان النجم الساحلي فقد كامل حظوظه في التاهل الى الدور ربع النهائي بتحقيقه ثلاثة تعادلات وخسارتين. ويجعل النجم الساحلي قبل جولة من نهاية دور المجموعات المركز الثالث ب3 نقاط خلف ثنائي الصدارة الترجي الرياضي وشباب بلوزداد (8 نقاط لكل منهما) بينما يتذيل جوانينغ غالاكسي الترتيب بنقطة واحدة.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.