جندوبة: حصول حركة النهضة على 7 مقاعد وحركة الشعب 6 وقائمة "الازدهار" 7 وقائمة "المرجانة" 4 في الانتخابات البلدية الجزئية بطبرقة

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أفرزت نتائج الانتخابات الجزئية المتعلقة ببلدية طبرقة التي أجريت يوم الأحد والتي تنافس فيها أربع قائمات على 24 مقعد فوز قائمة حركة النهضة بـ7 مقاعد وحركة الشعب بــ6 مقاعد فيما آلت بقية المقاعد وعددها 11 الى القائمة المستقلة الازدهار بـ7 مقاعد والقائمة المستقلة الثانية المرجانة بـ 4 مقاعد.واتسمت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة بالضعف اذ لم تتجاوز نسبة الاقبال 4،60 بالمائة وفق ما أعلنه مساء اليوم الاحد فرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بجندوبة وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ بلدية المكان.وجاءت هذه الانتخابات بعد استقالة 13 عضوا من مجموع 24 عضوا يشكلون المجلس البلدي لبلدية طبرقة في شهر نوفمبر2021 ، بسبب ما اعتبروه سوء إدارة البلدية وعدم قدرة رئيسها آنذاك الذي ترأس قائمة مستقلة منشقة على نداء تونس بـ7 مقاعد ، على تسييرها تبعا لما تقتضية القوانين والمستجدات وفق ما أشار اليه نص الاستقالة والانتقادات التي وجهت لرئيس البلدية الذي استقال في مناسبتين تراجع في الأولى وتمسك بالثانية.