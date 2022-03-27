إعادة انتخاب زهير المغزاوي أمينا عاما لحركة الشعب

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أعيد في ساعة متأخرة من ليلة الأحد انتخاب زهير المغزاوي أمينا عاما لحركة الشعب في اختتام أشغال المؤتمر الثاني للحركة الذي انتظم بالحمامات.وأشار المكلف بالاعلام خلال المؤتمر أسامة عويدادات في تصريح لـ(وات) إلى أن المكتب السياسي الجديد تولى في أول اجتماع له بعد التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المكتب السياسي المتكون من 25 عضوا انتخاب زهير المغزاوي أمينا عاما للحركة.وأبرز من جهة أخرى، أن المكتب السياسي الجديد سيعقد خلال أيام اجتماعا سيخصص لتوزيع بقية المسؤوليات بين باقي الأعضاء.واختتم المؤتمر الثاني لحركة الشعب برئاسة علي بن عون ، أشغاله بالمصادقة على جملة اللوائح والورقات التي عرضت على النقاش خلال الجلسة العامة ومن بينها بالخصوص الورقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية وورقة النظام الداخلي الذي أدخل عليه تنقيحات من بينها بالخصوص التقليص في عدد أعضاء المكتب السياسي من 31 الى 25 عضوا بالإضافة إلى فتح باب الترشح للمكتب السياسي لمختلف الجهات فضلا عن ادخال تنقيح يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين سيقع انتخابهم من الجهات.وكان عدد من المؤتمرين قرروا الانسحاب من المؤتمر تعبيرا عن رفضهم بالخصوص لمسألة انتخاب الجهات لأعضاء المجلس الوطن .