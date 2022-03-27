الترفيع في أسعار السجائر

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اعلنت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، مساء يوم الأحد ، أنّه سيتمّ تعديل بعض أسعار البيع للعموم بالنسبة إلى السجائر والمواد الأخرى المختصة بها الدولة بداية من يوم الاثنين 28 مارس الجاري.وذكرت الوكالة في بلاغ لها، أنه يتعين على جميع باعة هاته المواد والذين توجد بحوزتهم كميات مواد الإختصاص اقتنوها بالأسعار القديمة أن يقدموا تصريحا كتابيا لدى قباضات مواد الاختصاص مرجع النظر أو مراكز التوزيع التي يتزودون منها في أجل اقصاه يوم 31 مارس 2022 وذلك بالنسبة لكميات مواد الإختصاص التي بحوزتهم إثر غلق محلاتهم يوم 27 مارس 2022وتستوجب الكميات الواقع الإعلام بها دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة والذي يراوح بين 100 و600 مليم إلى قباضة المالية المختصة.