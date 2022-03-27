اطلاق مبادرة "من أجل عالمٍ بلا حرب ولا عنف،من أجل مجلسٍ دولي حقيقي للسلام"

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اعلن الامين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل، حبيب قيزة في تصريح ل/وات/ عن اطلاق مجموعة من نشطاء المجتمع المدني لمبادرة "من أجل عالمٍ بلا حرب ولا عنف،من أجل مجلسٍ دوليٍ حقيقي للسلام" ، مضيفا ان هذه البادرة جاءت في سياق تمدد دائرة العنف ليضرب عديد الشعوب في أكثر من قارةوشدد في هذا الاطار على علوية القانون وشرعية منظمة الأمم المتحدة على أساس تفعيل مبادئ وأهداف ميثاقها بعيدا عن خيار الحرب كوسيلة لحل الخلافات ، مطالبا وفقا لنص المبادرة، بالتنفيذ العادل لقرارات الأمم المتحدة بإشراك المجتمع المدني عن طريق دمقرطة عمل وآليات مجلس الأمن وتحويله إلى مجلس دولي للسلام بهدف تكريس مبادئ الأمم المتحدةولفت حبيب قيزة الى ان هذه المبادرة تعد نداء من أجل عالم بلا حرب وبلا عنف ومن اجل إسكات الأسلحة واحترام حق كل شعوب المعمورة في السيادة على كامل أراضيها والتفعيل الكامل لقرارات الأمم المتحدة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية تحت إشرافهاوشكّلت البادرة ايضا نداء من أجل تخفيض ترسانات الأسلحة التقليدية والإزالة التامة للأسلحة النووية باشتراك كامل الدول الأعضاء في معاهدة منع الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ في جانفي من العام 2021وتهدف المبادرة ايضا الى إنشاء حركة عالمية للمجتمع المدني تدعو إلى الحوار، والتفاوض، واللاعنف، والسلام من أجل نظام عالمي متعدد الأقطاب مقامٍ على التوازن والاحترام والعدالةكما تامل المبادرة في تكوين "اتحاد كل مواطنات ومواطني العالم الطامحات والطامحين إلى عالم جديد لتشييد الأمة الإنسانية الكونية" بعيدا عن كل اشكال العنف و ممارسات الاحتلال وخطاب الكراهية والنيل من حرية التعبير والتلاعب بالمعلومة وبالإعلامودعا اصحاب المبادرة ممثلو مكونات المجتمع المدني التونسي الى الانخراط فيها باعداد كبيرة من اجل فعيلهااىعلى ارض الواقع.