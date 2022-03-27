تصفيات مونديال 2022 - المنتخب المالي يصل الى تونس

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حل مساء الاحد المنتخب المالي لكرة القدم بمطار تونس قرطاج استعدادا لمباراته المرتقبة امام نظيره التونسي المقررة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا لحساب اياب الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم (قطر 2022).وكان المنتخب التونسي انتزع فوزا ثمينا في باماكو الجمعة الماضي في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله مدافع المنتخب المالي موسى سيساكو خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36.ويتطلع المنتخب المالي الى تدارك خسارته ذهابا وقلب المعطيات من اجل تحقيق التاهل الى المونديال للمرة الاولى في تاريخه بينما يطمح المنتخ التونسي الى تاكيد اسبقية مقابلة الذهاب لضمان العبور الى العرس العالمي للمرة السادسة في تاريخه.