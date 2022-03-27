صفاقس : نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية البلدية بالشيحية 17ر7 بالمائة وبساقية الزيت 25ر6 بالمائة الى حدود الرابعة مساء

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بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية ببلدية الشيحية 7 فاصل 17 بالمائة، الى حدود الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الاحد، في حين بلغت نسبة المشاركة في انتخابات بلدية ساقية الزيت، الى حدود نفس التوقيت، 6 فاصل 25 بالمائة، وفق ما أفاد به ناجح بلغيث المنسق الجهوي للادراة الفرعية للانتخابات صفاقس1، في تصريح ل (وات).وذكر ذات المصدر، انه تم فتح 8 مراكز اقتراع للانتخابات الجزئية ببلدية الشيحية، التي ترشح لمجلسها البلدي 3 قائمات، واحدة حزبية (حركة النهضة) واثنتان مستقلتان وهما (الشيحية تجمعنا) و(الشيحية لنا)، في حين تم فتح 15 مركز اقتراع للانتخابات الجزئية لبلدية ساقية الزيت التابعة لدائرة صفاقس1 ، التي ترشح لمجلسها البلدي 5 قائمات مستقلة، وهي كل من "شباب الساقية"، و"كلنا الساقية"، و"نظف"، و"اليد في اليد"، و"التحدي" .وأعرب عدد من الناخبين في تصريحات ل (وات)، عن الامل في أن يعمل المجلس البلدي الجديد في كل من بلدية الشيحية وبلدية ساقية الزيت على خدمة مصلحة المواطن بالمنطقة البلدية المعنية، وتحسين ظروف حياته بعيدا عن المصالح السياسية، داعين الى ضرورة احداث تغيير هيكلي في العمل البلدي.يشار إلى أن المجلس البلدي بالشيحية يتألف من 24 مقعدا، وقد أفرزت الانتخابات البلدية الفارطة لسنة 2018، حصول حركة النهضة على 9 مقاعد وحزب التيار الديمقراطي على 10 مقاعد وحزب حركة نداء تونس على 3 مقاعد وحزب حركة مشروع تونس على مقعدين.أما بالنسبة للمجلس البلدي لبلدية ساقية الزيت، فهو يتألّف من 30 مقعدا، توزعت في الانتخابات البلدية لسنة 2018، على كل من قائمات حركة النهضة (11)، الساقية المزيانة (6)، التيّار الديمقراطي (5) ، حركة نداء تونس (4)، الجبهة الشعبية (2)، حراك تونس الإرادة (1)، وعشاق الأرض (1).يذكر ان نسبة مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات الجزئية ببلدية الشيحية، التي اجريت امس السبت، قد بلغت مع غلق مركز الاقتراع على الساعة السادسة مساء، صفر بالمائة، مقابل 1 فاصل 06 بالمائة بالنسبة الى بلدية ساقية الزيت.