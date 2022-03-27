إنقاذ طفل تعرض إلى العنف المادي بإحدى الضيعات الفلاحية في الجهة وإيقاف الجناة

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تدخّلت فرق الحرس الوطني والفرقة المختصّة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل للحرس الوطني في طبلبة لإنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 سنة تعرّض مساء إلى ممارسة العنف المادي عليه بإحدى الضيعات الفلاحية في الجهة، وتسليمه إلى والديه.وأكّد اليوم مندوب حماية الطفولة بالمنستير كمال عبد اللاوي في تصريح لــ(وات) أنّهم تدخّلوا بمجرّد إشعارهم بالحادثة وأنّ الطفل مبدئيا في صحة طيّبة ووقعت دعوته ووالديه للحضور غدا لدى مندوب حماية الطفولة بالمنستير للتعهّد به نفسيّا وعرضه على الطبّ النفسي والشرعي.وأضاف أنّ وحدات الحرس الوطني بطبلبة أوقفت بإذن من النيابة العمومية شخصين ظهرا في فيديو وقع تداوله أمس على مواقع التواصل الاجتماعي وقد شدّا وثاق الطفل وأبراحاه ضربا مع ترهيبه بكلب شرس.وتواصل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل للحرس الوطني في طبلبة البحث في هذا الموضوع.وكان الطفل الضحية وقع التغرير به من قبل بعض رفاقه الذين دعوه إلى التوجّه معهم نحو ضيعة فلاحية في الجهة لجني اللوز وبمجرّد دخوله إلى الضيعة ألقى عليه القبض عاملان هناك وأوثقاه على سطح مستودع ثم أبرحاه ضربا، حسب ذات المصدر.