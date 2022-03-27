تطاوين: الترويج وغياب المواد الأولية أهم العقبات التي تحد من تطوير الصناعات التقليدية وتنميتها (حرفيون)

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تعتبر الصناعات التقليدية في ولاية تطاوين من المجالات الواعدة والمهمة، من حيث تنوع المنتوجات وقيمتها الفنية والحضارية، ما يجعلها تتصدر عديد المناسبات وتحمل شواهد تاريخية من الجهة بما خلقت من أجله في البوادي والقرى التي عرفت حضارات متعاقبة.شواهد.. عكست قدرة الحرفي في هذه الربوع على الاستنباط والخلق والإبداع، لينتج أدوات كانت قديما تستعمل في الحل والترحال وفي وظائف اجتماعية واقتصادية ذات بصمة صحراوية تقاوم المناخ وتساعد السكان على مجابهة ضنك العيش وقساوة الطبيعة، من ذلك الخيمة (بيت الشعر) والغرارة (وعاء للحبوب) والفليج جزء من الخيمة والمرقوم (يستعمل في الفراش والغطاء) والبلغة (الحذاء الصحراوي) والبخنوق والتعجيرة والبرنوس النسوي والكتفية (ملابس الزينة للعروس) وغيرها...كل هذه المنتوجات حضرت بقوة في معرض الصناعات التقليدية، الذي دأب المهرجان الدولي للقصور الصحراوية على تنظيمه منذ عقود، كدليل على أهمية هذه الفقرة وما تلقاه من إقبال، وما تلاقيه بضاعتها من رواج طيلة أيام المهرجان.وقد احتضن هذا المعرض، الذي يختتم اليوم الأحد، قرابة 80 عارضا وعارضة من مختلف جهات الجمهورية، رغم ضيق الفضاء وصعوبة حركة الزوار فيه للفرجة أو للشراء.وبهذه المناسبة، تحدثت الحرفية زهرة أولاد علي، وهي متخرجة من المعهد العالي للفنون والحرف في اختصاص النسيج، عن تجربتها في امتهان الصناعات التقليدية وإنتاج لوحات جميلة من نسيج الغرارة (نسيج لشعر الماعز والوبر) وعدة أدوات وتحف أخرى للتزويق المنزلي.وقالت زهرة لمراسل "وات"، إنها لم تنتظر الوظيفة، بل بادرت بالانخراط في العمل الحر واقتحام عالم الديكور، بما توفر لديها من أفكار ومعارف عن المصنوعات المحلية، لتحسين وضعها المادي، وتمكين موهبتها من الخلق والتصور الجديد للأدوات المنزلية، لتنطلق في إنتاج عدة نماذج من المنسوجات والتحف الجميلة، إلا أن تسويقها شكل عقبة أمامها، ولم تتمكن من بيعها في وقت قصير حتى تنتج غيرها، على حد تعبيرها.وأشارت إلى أن مشكل التسويق هو فعلا مشكل كبير، إلا أن مشكل فقدان المواد الأولية لا يقل أهمية، بل أهم من إنتاج اللوحات والمنسوجات ذاتها، مطالبة الأطراف المعنية بالعمل على إيجاد المواد التي تمكن الحرفيين من الإنتاج وتطوير الصناعة التقليدية. وأفادت بأنها اكتفت إلى حد الآن بفتح صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي للتعريف بإنتاجها، إلا أنها غير كافية، حسب رايها، وتطالب بدعم الدولة لها حتى تعرف بإنتاجها على نطاق واسع وتتمكن من تسويقه في الخارج كما في الداخل، وتشارك في معارض دولية.وغير بعيد عن زهرة، تحدث عبدالله الصيد، وهو موظف في معتمدية الصمار مغرم بالإنتاج اليدوي و"خاصة الصمارة"، وهي نبتة غابية تنمو في الأودية وقرب العيون الجارية تستعمل في صنع عديد الادوات المنزلية للفراش والتبضع والزينة.وداب عبدالله في أوقات الفراغ على نسج الصمارة وإنتاج عديد القفاف والسجادات وغيرها، التي يطلب منه صنعها. وقال "أجد متعة في نسج الصمارةن فضلا عن وضعي المادي الذي جعلني أجتهد أكثر ليكون لي مورد إضافي أجابه به متطلبات العيش وإعالة أبنائي، أفضل من أقضي وقتي في أشياء أخرى".ودعا عبدالله وزارة الفلاحة وكل الهياكل المعنية بنبتة الصمارة إلى حمايتها من الاندثار، بفعل الرعي وعبث الحيوانات التي لا تاكلها، وذلك بتسييج المواقع التي يمكن أن تكون مدخرا مهما للحرفيين، مشددا على تثمين الصمارة والتشجيع على إنتاج مختلف المنتوجات المتكونة منها والتعريف بها على نطاق واسع لأنها مفيدة إيكولوجيا وأفضل من المواد البلاستيكية الأخرى في الاستعمال المنزلي وغيره، حسب رأيه.وأشار المتحدث إلى أن إقبال الشباب على التكوين في هذا الاختصاص نادر جدا، مما يخشى معه اندثار هذا الاختصاص، معللا ذلك بغياب التحفيز على اختيارها وعدم الاعتماد عليها كمورد أساسي للعيش، إذ لا تفي مداخيلها لوحدها بمتطلبات الحياة، وفق تقديره.