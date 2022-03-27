سوسة: مشاركة ضعيفة إلى حدود العاشرة صباحا في الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية القلعة الكبرى

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تميزت الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة التي انطلقت صباح اليوم الاحد بمشاركة ضعيفة للناخبين حيث لم تتعدى نسبة الاقبال على التصويت الى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم 1 فاصل 23 بالمائة.وأكدت منسقة الادراة الفرعية للانتخابات بسوسة، عفاف جغام، في تصريح ل(وات) أن 16 مراكز اقتراع تضم 58 مكتب اقتراع فتحت بداية من الساعة الثامنة من صباح الاحد أبوابها لاستقبال 30118 مسجل في سجلات الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسوسة الذين شرعوا في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية القلعة الكبرى وذلك لانتخاب مجلس بلدي مكون من 30 عضوا.وتتنافس في هذه الانتخابات البلدية الجزئية قائمتان انتخابيتان واحدة مستقلة " الطموح يجمعنا " برئاسة وسام الشايبي وقائمة حزبية لحركة النهضة برئاسة سعيدة سويلم .وبخصوص اقتراع الأمنيين والعسكريين أفادت عفاف جغام أن النسبة العامة لاقتراع الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية القلعة الكبرى لم تتجاوز امس السبت 3 فاصل 57 بالمائة.يذكر ان المجلس البلدي السابق ببلدية القلعة الكبرى وقع حله بعد استقالة 20 عضوا بسبب ما وصفوه ب " تردي الآداء وانفراد رئيس البلدية بالقرار وتراجع مستوى الخدمات البلدية وتغييبه لمكونات المجتمع المدني وعدم إيلاء العناية اللازمة لعمل لجان المجلس البلدي وكذلك تعطيل اعمال المجلس".وكان رئيس قائمة حركة النهضة، سالم الورجيني، فاز في الانتخابات البلدية لسنة 2018 برئاسة المجلس البلدي بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة وذلك بعد حصوله على 16 صوتا متجاوزا منافسه الأول مرشح حركة افاق تونس، عبد الحق قزاح، الذي تحصل على 9 أصوات وكذلك منافسه الثاني مرشح القائمة المستقلة " القلعة أولا " الذي تحصل على 5 أصوات.عماد