جندوبة: انطلاق عملية الاقتراع المتعلقة بالانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة بترشح اربع قائمات

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انطلقت، صباح اليوم الاحد، عملية الاقتراع المتعلقة بالانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة التي حلّ مجلسها مطلع اكتوبر من السنة المنقضية بموجب استقالة أكثر من نصف أعضائه في شهر سبتمبر من ذات السنة بسبب ما اعتبره 13 من أعضائه المستقيلين "عجز رئيس المجلس عن تسيير البلدية وبقية الأعضاء المتبقين عن القيام بواجباتهم".وتقدمت للانتخابات البلدية بطبرقة، أربع قائمات، اثنتان حزبية (حركة النهضة والشعب) واثنتان مستقلتان ("الازدهار" و"المرجانة")، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتوكان من المفترض ان تنجز الانتخابات في 15 و16 جانفي الجاري قبل ان يقع الاعلان عن تأجيلها تبعا لبلاغ رئاسة الحكومة المتعلق بالإعداد للتطورات المحتملة لمجابهة فيروس "كورونا".وبين المدير التنفيذي لفرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بجندوبة منصف المشرقي ل"وات" ان سير العملية الانتخابية انطلق صباح اليوم بشكل عادي ولم يسجل أعوان المراقبة أية اخلالات للقائمات الأربع المتنافسة على 24 مقعدا للمجلس البلدي لبلدية طبرقة.وكان عدد من متساكني بلدية طبرقة وعدد من نشطاء المجتمع المدني اعربوا عن استيائهم من ادارة شؤون المرفق البلدي مثلت نظافة المدينة أولى الانتقادات التي وجهت للبلدية في جهة سياحية تلتها دعوات بحل المجلس.