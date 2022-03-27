المنستير: انتخاب هيئة جهوية جديدة لعمادة المهندسين

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انتخبت اليوم هيئة جهوية جديدة لعمادة المهندسين بالمنستير تعدّ سبعة أشخاص من بين 9 مترشحين ومترشحات خلال المؤتمر الانتخابي للهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بالمنستير الذي انتظم اليوم بقصر العلوم بالمنستير وفق ما أفاد وات الكاتب العام السابق للهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بالمنستير هشام وشام.وتعدّ الهيئة الجديدة المنتخبة كلّ من محمّد سيّف الدّين الأزرق، وعبد الالاه سعد، ومنى بالحاج بلقاسم، وحمدى سليمان، وأمير الصغير، وزياد المعلال، وأشرف الجملي وجميعهم جدد باستثناء محمّد سيف الدّين الأزرق حسب ذات المصدر مشيرا إلى أنّه ينتظر اجتماع أعضاء الهيئة المنتخبة الأسبوع المقبل لتوزيع المسؤوليات.وكانت مشاركة المرأة ضعيفة إذ ترشحت امرأة واحدة. وناقش المشاركون في المؤتمر التقريرين الأدبي والمالي وصادقوا عليمهما حسب هشام وشام.