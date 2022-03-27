صفاقس : نسبة مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات الجزئية ببلدية الشيحية صفر بالمائة و 1 فاصل 06 بالمائة ببلدية ساقية الزيت

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بلغت نسبة مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات الجزئية ببلدية الشيحية، صفر بالمائة وذلك مع غلق مركز الاقتراع على الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، في حين بلغت نسبة مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات الجزئية ببلدية ساقية الزيت، في نفس التوقيت 1 فاصل 06 بالمائة، وفق ما افاد به المنسق الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس1، ناجح بلغيث، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباءوافاد انه قد ترشح للانتخابات الجزئية ببلدية الشيحية المزمع اجراؤها، يوم الاحد بالنسبة للمدنيين، 3 قائمات واحدة حزبية (حركة النهضة) واثنتان مستقلتان وهما (الشيحية تجمعنا) و(الشيحية لنا)، في حين ترشحت للانتخابات الجزئية لبلدية ساقية الزيت التابعة لدائرة صفاقس1 المزمع اجراؤها بالنسبة للمدنيين، الاحد ايضا، 5 قائمات مستقلة، وهي كل من "شباب الساقية"، و"كلنا الساقية"، و"نظف"، و"اليد في اليد"، و"التحدي"ويشار إلى أن المجلس البلدي بالشيحية يتألف من 24 مقعدا، وقد أفرزت الانتخابات البلدية الفارطة لسنة 2018، حصول حركة النهضة على 9 مقاعد وحزب التيار الديمقراطي على 10 مقاعد وحزب حركة نداء تونس على 3 مقاعد وحزب حركة مشروع تونس على مقعديناما بالنسبة للمجلس البلدي لبلدية ساقية الزيت فهو يتألّف من 30 مقعدا، توزعت في الانتخابات البلدية لسنة 2018، على كل من قائمات حركة النهضة (11)، الساقية المزيانة (6)، التيّار الديمقراطي (5) ، حركة نداء تونس (4)، الجبهة الشعبية (2)، حراك تونس الإرادة (1)، وعشاق الأرض (1)