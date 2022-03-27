توقع عودة مؤشرات الغيث النافع بعد ظهر، اليوم الاحد، بالشمال والوسط

. ..

يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي عودة مؤشرات الغيث النافع في فترة ما بعد ظهر، اليوم الاحد، بالشمال والوسط اين تتكاثف السحب هناك تدريجيا مع أمطار متفرقة.تهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ومعتدلة ببقية المناطق.ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 32 درجة ببقية المناطق.