تاهلت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر( المصنفة 10 عالميا) الى الدور ثمن النهائي لدورة ميامي للتنس بعد فوزها اليوم على الاستونية كايا كانيبي ( 61 عالميا) بنتيجة6-3 و6-0 في الدور السادس عشر للدورة.
دورة ميامي للتنس - انس جابر الى الدور ثمن النهائي
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الأحد 27 مارس 2022 | 24 شعبان 1443
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