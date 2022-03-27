دورة ميامي للتنس - انس جابر الى الدور ثمن النهائي

تاهلت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر( المصنفة 10 عالميا) الى الدور ثمن النهائي لدورة ميامي للتنس بعد فوزها اليوم على الاستونية كايا كانيبي ( 61 عالميا) بنتيجة6-3 و6-0 في الدور السادس عشر للدورة.





