دورة ميامي للتنس - انس جابر الى الدور ثمن النهائي


Publié le Dimanche 27 Mars 2022 - 09:10قراءة: 0 د, 10 ث
      
تاهلت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر( المصنفة 10 عالميا) الى الدور ثمن النهائي لدورة ميامي للتنس بعد فوزها اليوم على الاستونية كايا كانيبي ( 61 عالميا) بنتيجة6-3 و6-0 في الدور السادس عشر للدورة.


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