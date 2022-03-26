بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج)" الترجي الرياضي يهزم النادي الصفاقسي في قمة لقاءات الجولة الثانية

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فاز الترجي الرياضي على مضيفه النادي الصفاقسي اليوم السبت بقاعة الرائد البجاوي بنتيجة 3 - 0 ، في قمة مباريات الجولة الثانية لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة.وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع 35 - 33 ، 25 - 14 و 25 - 22.وفي مباراة ثانية فاز النجم الساحلي على ضيفه مستقبل المرسى بالقاعة الأولمبية بسوسة بنتجة 3 - 0.وجاءت تفاصيل اللقاء بواقع 25 - 20 ، 25 - 16 و 25 - 13.وعلى ضوء النتائج الحاصلة، يكون الترتيب على النحو التالي:1- الترجي الرياضي 7 22- النادي الصفاقسي 3 2- النجم الساحلي 3 24- مستقبل المرسى 0 2