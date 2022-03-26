بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج)" الترجي الرياضي يهزم النادي الصفاقسي في قمة لقاءات الجولة الثانية


Publié le Samedi 26 Mars 2022 - 21:43قراءة: 0 د, 33 ث
      
فاز الترجي الرياضي على مضيفه النادي الصفاقسي اليوم السبت بقاعة الرائد البجاوي بنتيجة 3 - 0 ، في قمة مباريات الجولة الثانية لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة.
وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع 35 - 33 ، 25 - 14 و 25 - 22.
...

وفي مباراة ثانية فاز النجم الساحلي على ضيفه مستقبل المرسى بالقاعة الأولمبية بسوسة بنتجة 3 - 0.
وجاءت تفاصيل اللقاء بواقع 25 - 20 ، 25 - 16 و 25 - 13.
وعلى ضوء النتائج الحاصلة، يكون الترتيب على النحو التالي:
..



الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي 7 2
2- النادي الصفاقسي 3 2
- النجم الساحلي 3 2
4- مستقبل المرسى 0 2



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