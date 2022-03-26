المجمع الفرنسي Perenco يخطط لتوسيع استثماراته في توتس لتصل الى 380 مليون دولار خلال 4 سنوات - رئيس المجمع

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- كشف رئيس المجمع الفرنسي "Perenco"، François PERRODO ، عن رغبة المجمع توسيع استثماراته في تونس لتبلغ في غضون أربع سنوات حوالي 380 مليون دولار.واضاف بيرودو، خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بالقصبة ان المجمع يخطط لتنويع انشطته لتشمل الاستثمار في ميادين الطاقة الشمسية وإنتاج زيت الزيتون البيولوجي من أجل تشجيع الفلاحة المحلية وخلق مواطن شغل جديدة في المناطق الداخلية وفق ماجاء في بلاغ صادر السبت عن رئاسة الحكومة.وأبرز ان المجمع يعتزم الاستثمار، بالشراكة مع مجموعة من الشركاء الجدد، لاستكشاف حقول نفط جديدة بخليجي الحمامات وقابس، هذا بالإضافة الى تطوير مشاريع جديدة في مجال رسكلة النفايات البلاستيكية.ورحبت بودن رمضان خلال اللقاء الذي استعرض الأنشطة الحالية للشركة بتونس واستثماراتها المستقبلية التي تعتزم الانطلاق فيها خلال الفترة المقبلة بالمشاريع الجديدة التي تنوي "بيرنكو" إنجازها في تونس في مجال الطاقات البديلة .واكدت ان هذه المشاريع تتنزل في إطار سياسة الحكومة التونسية من أجل دعم الاستثمار في مجال الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر خلال السنوات المقبلة .وتعتبر شركة "بيرنكو" الفرنسية من الشركات العالمية الكبرى، حيث تتمتع بحقوق والتزامات في 13 بلدا ويبلغ إنتاجها اليومي حوالي 450 ألف برميل مكافئ نفط وتشغل حوالي 4000 عونا بين إطارات وعمال وفنيين.