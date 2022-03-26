مالك الجزيري يخرج من الدور ربع النهائي لتصفيات بطولة ليل للتنس


Publié le Samedi 26 Mars 2022 - 18:50قراءة: 0 د, 27 ث
      
خرج اللاعب التونسي مالك الجزيري من بطولة ليل للتنس، الجارية بفرنسا، ، اثر هزيمته في الدور ربع النهائي أمام اللاعب التشيكي توماس فورشتاك المصنف 327 عالميا بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلها 7 - 6 و 6 - 1 .

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وكان مالك الجزيري المصنف 347 عالميا، قد بلغ الدور ربع النهائي لبطولة ليل، بعد فوزه في مباراة الدور الأول على الألماني يانيك مايدن المصنف 496 بنتيجة 7 - 6 و 6 - 3، وفي مباراة الدور الثاني على اللاعب النرويجي فيكتور دوراسوفيتش المصنف 329 عالميا بنتيجة 6- 4 و 7 - 5.


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