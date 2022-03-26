الجمعية الرياضية بترنجة تفوز ببطولة تونس لكرة القدم المصغرة لموسم 2020- 2021

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فازت الجمعية الرياضية بترنجة بالبطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي 2020 - 2021، اثر فوزها اليوم السبت، بمركب رياضي بمرناق، على الاتحاد الرياضي ببني خيار بالركلات الترجيحية 2 - 1، اثر نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1 - 1.وبهذه النتيجة حرمت الجمعية الرياضية بترنجة، منافسها الاتحاد الرياضي ببني خيار من "الثنائي"، بعد أن كان الأخير قد أحرز لقب كأس تونس الأحد الماضي.ويذكر انه تم منذ شهرين تركيز لجنة تسييرية وقتية لجامعة الكرة المصغرة لتعيد النشاط لهذه الرياضة التي عرفت صعوبات في الفترة الاخيرة.