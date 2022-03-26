الاطاحة بأكثر من 148 خلية ارهابية والكشف عن مخططاتها (الناطق باسم ادارة الحرس الوطني)

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قال الناطق باسم الإدارة العام للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، اليوم السبت في تصريح اعلامي بثكنة العوينة بالعاصمة بأنه تمت الإطاحة بأكثر من 148 خلية إرهابية والكشف عن مخططاتها من قبل الأمن والحرس الوطنيين. وتحدث الجبابلي في تصريحه عقب الجلسة الأولى لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهويّة للأمن والحرس، عن بعض تلك المخططات وقال انه تبين وجود ترابط بين تلك الخلايا و بين الافراد المتورطين فيها .واضاف في هذا الصدد ان التحقيقات بشأن محاولة طعن عون أمن بدورية تابعة للمركز الحدودي بئر السلطان بقبلي بآلة حادة والتي جدّت مطلع جانفي الماضي، أفضت الى ان وزير الداخلية كان سيكون "محل اعتداء اثناء زيارته للجهة"،حسب قوله.كما تحدث الناطق باسم الحرس الوطني عن تفاصيل عمليات اخرى من ضمنها عملية القبض على فتاة قدمت من الخارج بعد استقطابها وتلقيها تدريبا على صنع المتفجرات على ان تنفذ اثر ذلك عملية ارهابية في إحدى المدن السياحية.وشدد الجبابلي على وجود ما قال انه "تحوّل في الخطط الامنية في مواجهة الارهاب و الارهابيين من الاشتباك معهم و القضاء عليهم الى القاء القبض عليهم "مشددا على انه لم يتم الاعلان عن بعض "الانجازات" كما تم القبض على عدد من الاجانب والكشف عن خلايا تنشط في الفضاء السيبرني.من جانبه قدّم مدير ادارة العمليات بوزارة الداخلية، فرج بن ابراهيم، احصائيات حول ما حققته قوات الامن خلال الاشهر المنقضية ومن بينها حجز 3آلاف طن من مواد استهلاكية (دقيق،سكر ،معجنات وغيرها) خلال 15 يوما وتحديدا خلال الفترة الممتدة من 10 الى 25 مارس الجاري.ولاحظ بن ابراهيم ان مجمل ما تم حجزه من قبل قوات الأمن خلال الفترة 2020-2021 كان فقط نصف تلك الكمية ،اي 1500 طن من تلك المواد.وتمكنت قوات الأمن خلال الاشهر الستة الماضية،حسب بن ابراهيم، من ايقاف 196 الف شخص كما تم تسجيل 129 ألف قضية عدلية خلال تلك الفترة، 80 في المائة منها تتعلق بالعنف.وخلال اشهر جانفي وفيفري ومارس من السنة الحالية وفي اطار التصدي للهجرة غير النظامية ، تمكنت قوات الأمن (امن وحرس) من ايقاف 5034 شخصا ،من ضمنهم عدد هام من الأجانب،حسب المسؤول الأمني .وفي اطار مكافحة المخدرات قال فرج بن ابراهيم ان قوات الأمن تمكنت خلال الاشهر الستة الماضية من الكشف عن "بارونات للترويج والتهريب" و القبض على 6240 شخصا وحجز 306 الف قرص مخدر و 167 كلغ من مادة الزطلة و اكثر من 13 كلغ من مخدري الهيروين والكوكايين.