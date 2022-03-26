مرصد السيادة الغذائية والبيئة، ينظم جامعته الصيفية الثانية من 1 إلى 10 سبتمبر 2022 في جزيرة جربة

. ..

. .

ينظم مرصد السيادة الغذائية والبيئة، جامعته الصيفية الثانية، من 1 إلى 10 سبتمبر 2022 في جزيرة جربة حول موضوع "التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي والأزمات الاجتماعية".وأشار المرصد ، إلى أن مسار التغيرات المناخية سيكون له تأثير مباشر على الأمن الغذائي للشعوب ، بدءا من الأسر الفلاحية، وصولا إلى السيادة الغذائية على المستويين المحلي والوطني.واوضح أن موجات الحرارة الشديدة لها تأثير سلبي على صحة الإنسان واستدامة الثروة الحيوانية والإنتاج الفلاحي وتوفر المياه وإمدادات الطاقة.وفي سياق متصل، أشار البنك الدولي إلى أن ندرة المياه المتزايدة ستؤدي إلى انخفاض النمو بنسبة تتراوح بين 6 و14 بالمائة بحلول سنة 2050 ، علاوة على تأثيرها على الاقتصاديات الأكثر فقرا و القائمة على الفلاحة"".ولفت المرصد إلى أنه من الضروري بحث مسألة الارتباط بين التغيرات المناخية والفقر وتهميش الفلاحين والاستقلالية الغذائية.كما اعتبر أنه من المهم تطوير البحث الأكاديمي وفتح باب النقاش حول هذه المسائل ، لفهم الآليات المختلفة وتحديد المسؤوليات.وتتضمن الجامعة الصيفية، ورشات عمل وعروض ومناقشات حول المشاريع البحثية للمشاركين ، بحضور كبار الباحثين، بالإضافة إلى برمجة ثلاثة أيام للزيارات الميدانية .وأبرز المرصد أن 15 شخصا يمكنهم المشاركة في الجامعة الصيفية من طلبة ماجستير أو دكتوراه (أو ما يعادلها) أو نشطاء مهتمين بالمسائل ذات العلاقة،علما وأن تغطية تكاليف المشاركة ستكون بالدرجة الأولى للطلبة المغاربة .