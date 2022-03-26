نسخة جديدة من لقاء "تكستيل كوناكت 2022"  تنتظم عن بعد من 4 إلى 6 ماي 2022

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تنتظم النسخة الجديدة للقاء "تاكستيل كوناكت 2022" عن بعد، من 4 إلى 6 ماي 2022 ، ببادرة من مجموعة "فوريتاغسبرتنر جونكوبينغ" في السويد وغرفة التجارة والصناعة والصناعات التقليدية في ليتوانيا ، بالتعاون مع شبكة مؤسسات أوروبا وفرعها بتونس، وفق ما نشره مركز النهوض بالصادرات على موقعه الإلكتروني.وينتظر أن يجمع هذا اللقاء ، الصناعيين في مجال النسيج والمؤسسات والمصممين الذين يبحثون عن شركاء في الإنتاج، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات والمزودين في صناعة النسيج والأحذية.وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا اللقاء من شأنه أن يوفر فرصة للمهنيين التونسيين لتطوير شبكة أعمالهم وبناءعلاقات شراكة جديدة ومواكبة الجديد في السوق و التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.ويتم التسجيل للمشاركة في هذا اللقاء على الرابط https://textile-connect-2022.b2match.io/.يذكر أن " تكستيل كوناكت" ينظم لقاءات ثنائية مهنية للتقريب بين المؤسسات ويمكن من التواصل والتعاون بين المهنيين في مجال الأزياء والنسيج.