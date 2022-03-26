سيدي بوزيد: مدينة المكناسي تحتضن الدورة العاشرة للملتقى الوطني للمقاومين

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تحت شعار "قوتنا في وحدتنا"، انتظمت، اليوم السبت، بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، الدورة العاشرة للملتقى الوطني للمقاومين، وذلك ببادرة من جمعية الوفاء لمقاومي ومناضلي وشهداء الحركة الوطنية وبحضور عدد من مناضلي الحركة الوطنية من ولايات قفصة، والقصرين، والقيروان، وسيدي بوزيد.وانطلق برنامج التظاهرة بتلاوة الفاتحة أمام النصب التذكاري للشهداء بروضة الشهداء بالمكناسي، والاستماع إلى مطالب منتسبي ملف الحركة الوطنية وأسرهم وعائلات الشهداء.وفي هذا الإطار، أشار رئيس جمعية الوفاء لمقاومي ومناضلي وشهداء الحركة الوطنية، محمد ساكري، في تصريح لـ"وات"، إلى حرمان أغلب المقاومين من كافة حقوقهم المادية كالمنح، والرعاية الصحية، وحقوقهم المعنوية، وتجاهل عدد كبير منهم، وإبقاء رفات العشرات منهم مهملة في الجبال.كما تطرّق إلى غياب هيكل وطني يُعني بحل وضعياتهم، وإهمال جزء كبير من تاريخ المقاومة الذي أضحى مهددا بالاندثار نظرا لعدم تدوينه بعد موت عدد من المقاومين كبار السن.من جانبهم طالب عدد من الحضور من المقاومين بضرورة إعطاء الأولوية في التشغيل لأبنائهم اعترافا بما قدموه من تضحيات للبلاد في مختلف المحطات النضالية، وإرجاع حقوق الكثير منهم ممن تم تهميشهم، وتحسين منح المقاومين التي لا تفي بأبسط متطلبات العيش، ومواصلة العلاج بالدفتر القديم إلى حين تجديده، داعين إلى إعادة صياغة التاريخ.وتم بالمناسبة تقديم العديد من الشهادات الحية لمعاناة المقاومين وللإهمال والتهميش الذين تعرضوا له، حيث ندّد العديد من الحاضرين بتزوير العديد من الوقائع والحقائق الغايات سياسية، بما ساهم في تغيير مجرى التاريخ.