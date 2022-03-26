تونس / مالي / السينغالي نداي يدير مباراة الاياب

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عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم السينغالي ماغيت نداي لادارة مباراة الاياب من الدور الفاصل لمونديال قطر 2022 التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره المالي يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا.وكان المنتخب التونسي فاز على منتخب مالي 1-صفر في لقاء الذهاب امس الجمعة.وتستانف العناصر الوطنية بداية من اليوم استعداداتها للقاء العودة حيث يتضمن برنامج التحضيرات ثلاثة حصص تدريبية أيام السبت والأحد والاثنين. وستكون آخر حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس يوم الاثنين مفتوحة للاعلاميين دون إجراء حوارات.وسيجري اللقاء الإعلامي للمدرب الوطني جلال القادري يوم الاثنين بداية من الساعة الخامسة والربع بقاعة الندوات بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.