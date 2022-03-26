- المنتخب التونسي يستانف اليوم تحضيراته بتونس لمباراة الاياب

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عادت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم فجر اليوم إلى العاصمة تونس قادمة من العاصمة المالية باماكو .وكان المنتخب التونسي فاز امس 1-صفر على منتخب مالي في لقاء الذهاب من الدول الفاصل لمونديال قطر 2022.وتستانف العناصر الوطنية بداية من اليوم الاستعدادات للقاء العودة المقرر إجراؤه مساء الثلاثاء 29 مارس الجاري بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا.وافادت الجامعة ان في برنامج التحضيرات ثلاثة حصص تدريبية أيام السبت و الأحد والاثنين مشيرة الى ان آخر حصة تمرينية بالملعب الفرعي برادس يوم الاثنين ستكون مفتوحة للاعلاميين دون إجراء حواراتوسيجري اللقاء الإعلامي للمدرب الوطني جلال القادري يوم الاثنين بداية من الساعة الخامسة والربع بقاعة الندوات بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.واوضح مصدر من الجامعة ان اللاعبين الياس السخيري وبلال العيفة اللذين تغيبا عن مباراة الذهاب بسبب مخلفات اصابة سيواصلان التاهيل تحت اشراف الاطارالطبي المختص على امل استعادتها في مباراة الاياب.واشار الى ان تواصل تواجدها مع المجموعة في التربص بتونس يعني ان هناك امل لتجهيزهما لمباراة الاياب لكن يبقى ذلك رهان القرار الطبي والفني .وكان بلال العيفة صرح مساء امس ان نسبة تواجده في مباراة الثلاثاء تساوي 50 بالمائة مشيرا الى انه سيجري فحوصات طيبة بتونس للوقوف على مدى جدية الاصابة .وغاب بلال العيفة في اخر لحظة قبل خوض مباراة ملعب 26 مارس بباماكو ليعوضه عادل الغندري.