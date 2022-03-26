قيس سعيّد: يدعون ان الاستشارة فاشلة لانهم يفرحون بالفشل ومن يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 26 مارس 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.ووفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة, تطرق رئيس الجمهورية إلى نشاط الحكومة وخاصة اللقاءات التي عقدتها رئيسة الحكومة مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.وقد تم التأكيد على أن تستجيب الحلول التي سيتم اقتراحها لمطالب الشعب التونسي، وألا يتم المساس بالدور الاجتماعي للدولة، وأن يتم تقاسم الأعباء بناء على العدل والإنصاف.ووفق نفس البلاغ, نوه رئيس الدولة بالعمل المستمر الذي تقوم به الحكومة حتى وإن لم يتم تغطية هذا النشاط بوسائل الإعلام.وفي شريط فيديو على صفحة الرئاسة قال قيس سعيد: ''يدعون ان الاستشارة فاشلة لانهم يفرحون بالفشل ويفرحون بضرب المواطن التونسي حتى لا يتحرك''.وتابع: ''من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء.. لكن المجلس مجمّد واي قرار سيتم اتخاذه هو خارج التاريخ والجغرافيا ومن يحلم بالعودة الى الوراء هو واهم وواهم وواهم ولن تتحق أضغاث أحلامه''.