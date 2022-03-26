"انا يقظ" بخصوص مناظرة الملحقين القضائيين .."لجنة المناظرة اقصت مترشحين ثبت قيامهم بعمليات غش"

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افادت منظمة "انا يقظ" ان أعضاء لجنة مناظرة الملحقين القضائيين وعلى رأسهم المنصف كشو رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والرئيس الأول لمحكمة التعقيب "تعاملوا بجدية وصرامة مع جميع التجاوزات الحاصلة خلال هذه الدورة حيث تم إقصاء عديد المترشحين الذين ثبت قيامهم بعمليات غش وتحيل"واشارت المنظمة في بلاغ اليوم السبت انها قامت بملاحظة مناظرة الملحقين القضائيين الممتدة من 22 إلى 25 مارس الحالي التي تشرف عليها وزارة العدل وشارك فيها حوالي 6000 مترشح للظفر بــ 150 مقعداً في المعهد الأعلى للقضاء.واضافت "انا يقظ" انها قامت برفع هذه التجاوزات وتبليغها للجنة الاشراف التي لم تبد أي تساهل مع المراقبين الّذين ثبت خرقهم لقاعدة الحياد أعوانا كانوا أو قضاة مثمنة توجّه المشرفين في هذه الدورة إلى درء كل امكانيّة للغش وسياستهم الوقائيّة في التعامل مع التجاوزات من خلال تكريس نظام تناوب في المراقبة وتغيير لمواقع المراقبين.ووفق المنظمة تم ملاحظة وكشف عمليات غش فردية وجماعية من قبل المترشحين الّتي ساعدهم فيها في بعض الأحيان أعوان تابعون لوزارة العدل سواء كانوا من الإداريين أو من المنتمين إلى إدارة السجون والإصلاح وكذلك بعض القضاة المشرفين على عملية المراقبة.من جهة اخرى اشارت "انا يقظ" الى وجود مجهود مبذول لتحسين ظروف هذه المناظرة مقارنة بالدورات الفارطة معبرة عن الارتياح لحسن التنسيق بين أعضاء اللجنة وأعوان وزارة العدل والتعاون مع جميع ملاحظي منظمة أنا يقظ، وتفاعلهم الإيجابي مع كل تبليغاتهم وتوصياتهم.ودعت منظمة أنا يقظ لجنة المناظرة ووزارة العدل إلى توفير التكوين والتأطير اللازمين للمراقبين التابعين لها بما يضمن حسن أدائهم لمهامهم مشيرة الى انها ستقوم بنشر تقرير مفصل حول سير عملية المناظرة مرفقا بجملة من التوصيات والمقترحات من أجل تعزيز شفافية هذه المناظرة.