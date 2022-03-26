الجامعة العامة للبريد تطلب من قيادة اتحاد الشغل تمكينها من هيئة ادارية للنظر في اتخاذ أشكال احتجاجية جديدة

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طلبت الجامعة العامة للبريد، من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تمكينها من هيئة ادارية من أجل اتخاذ أشكال احتجاجية جديدة على خلفية عدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقا مع سلطة الإشراف.وأكدت جامعة البريد، في بيان نشرته أمس الجمعة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، تمسكها بمطالبها ومواصلة الدفاع عنها بكل الأشكال القانونية، محملة الطرف الإداري مسؤولية التنصل من تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الطرف النقابي.ويأتي البيان الصادر عن الجامعة عقب اضراب عن العمل بثلاثة أيام نفذه أعوان البريد من 22 الى 24 مارس الجاري، تطبيقا لقرار هيئتها الادارية التي انعقدت يوم 27 جانفي الماضي.وحذرت من انها ستقوم بالرد على اي اجراء تعسفي يلحق باي منظوريها على خلفية مشاركتهم في التحركات الإحتجاجية، وآخرها الاضراب عن العمل الذي نفذه أعوان البريد من 22 الى 24 مارس الجاري.وقد نفذت الجامعة هذا الاضراب، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف، وفق ما صرح به سابقا ل(وات) الكاتب العام بالجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري.وذكر الميزوري، ان احتجاج اعوان البريد يندرج في اطار التنديد بتعطل التفاوض بين الطرفين الاداري والنقابي، مشيرا الى ان الجامعة تطالب بإصدار نظام أساسي خاص الى جانب مطالب قطاعية تشمل تطبيق اتفاقيات حول بعض المنح وكذلك توفير وسائل العمل.وجدد المتحدث مطالبة الطرف النقابي بمكافحة ما وصفها ب"شركات تنشط في اطار مواز وتضر بقطاع البريد".جدير بالذكر أن التحركات الاحتجاجية في قطاع البريد تزامنت مؤخرا مع احتجاجات عدد من القطاعات الأخرى من بينها اضرابات قطاع العملة البلديين وكذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز.