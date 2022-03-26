الدور الحاسم لتصفيات المونديال: منتخب مصر يكسب جولة الذهاب امام السنغال 1-0


Publié le Samedi 26 Mars 2022 - 07:22قراءة: 0 د, 37 ث
      
فاز منتخب مصر على منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

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وجاء هدف منتخب مصر عن طريق مدافع منتخب السنغال بالخطأ.... حيث تسلم محمد صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة تصطدم بالعارضة وترتد لتلمس ساليو سيسه ليسجل هدفًا في مرماه في الدقيقة الرابعة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في داكار.

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ويأمل منتخب مصر في الظهور بنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه وذلك بعدما شارك في ثلاث نسخ سابقة أعوام 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا. أما المنتخب السنغالي فشارك مرتين فقط من قبل في نهائيات كأس العالم وذلك في نسختي 2002 في كوريا الجنوبية واليابان و2018 في روسيا.


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