المنتخب الجزائري يفوز خارج قواعده على الكاميرون 1-صفر

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حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء الجمعة فوزا ثمينا بنتيجة 1-صفر على حساب نظيره الكاميروني في اطار مباراة ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كاس العالم (قطر 2022) والتي احتضنها ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.وجاء هدف المنتخب الجزائري بفضل المهاجم اسلام سليماني في الدقيقة 40.وتوقفت المباراة عند انطلاق الشوط الثاني 9 دقائق بعد انطفاء الأضواء الكاشفة على الجهة اليسرى لملعب جابوما وهو ما اضطر الحكم البوتسواني جوشوا بوندو إلى إيقاف اللعب حتى إصلاح الخلل.واحتاج القائمون على ملعب جابوما إلى 9 دقائق لإعادة الأمور إلى نصابها اذ توقفت المواجهة عند الدقيقة 46 قبل أن تُستأنف في الدقيقة 55.وتدور مباراة الاياب يوم الثلاثاء القادم.