وزيرة البيئة تؤكد العمل على مسارين، تفاوضي وقضائي لارجاع حاويات النفايات الايطالية المتبقية

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أكدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، الجمعة أنه يتم العمل على تسوية ملف النفايات الإيطالية من خلال مسار تفاوضي عبر القنوات الدبلوماسية ومسار قضائي بهدف إرجاع الحاويات المتبقية والتوصل إلى تسوية نهائية لهذه المسألة.وتاتي تصريحات الشيخاوي، على هامش ندوة صحفية التامت، اليوم بتونس، للاعلان عن اطلاق مجسم البيئة ومشروع التربية البيئية من أجل متوسط مستداموشرعت تونس، في 18 فيفري 2022، بإرجاع 213 حاوية من النفايات الإيطالية القابعة لاكثر من سنة بميناء سوسة وذلك في مرحلة اولى لاعادة هذه النفايات التّي وقع توريدها إلى تونس بطرق غير شرعيّة .وذكرت وزراة البيئة في بلاغ سابق انه تم ارجاع هذه النفايات (213 حاوية) بعد التوصل الى ابرام اتفاق تعاون مؤسساتي بين تونس وايطاليا مشيرة الى انه سيتم في مرحلة ثانية مواصلة المشاورات بخصوص استكمال ارجاع النفايات المحترقة بمستودع الموردين يسوسة «.يذكر أنّه منذ شهر ماي 2020 قامت الشركة الإيطالية (SRA) بتصدير، نحو تونس، 282 حاوية لنفايات منزلية عن طريق الشركة التونسيّة (SORIPLAST) دون أدنى احترام لمتطلبات الاتفاقيات الدولية (اتفاقية بازل واتفاقية باماكو).وتمنع اتفاقية باماكو، وهي اتفاقية تحظر استيراد أي نفايات خطرة (بما في ذلك النفايات المشعة) إلى أفريقيا، تصدير هذا الصنف من النفايات (Y46) نحو إفريقيا وتفرض مواصفات للمراقبة على الحركة العابرة للحدود للنفايات والتخلّص منها بطرق محترمة للتشاريع الأوروبية.وياتي إرجاع جزء من النفايات الإيطاليّة، وهو مطلب لطالما نادى به المجتمع المدني التونسي، بعد أكثر من سنة من دخول أولى الحاويات من النفايات الايطالية الى تونس وبعد حوالي السنة من إنقضاء الآجال المحددة (آجال انتهت منذ يوم 20 جانفي 2021) وفق الفصل 8 من اتفاقية بازل لإعادة تصدير النفايات نحو بلد المنشأ.