القنجي: وزارة الصناعة مستعدة لدعم المستثمرين في مختلف المجالات ومن بينها قطاع البحث عن المحروقات

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أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، استعداد الوزارة للإحاطة بالمستثمرين في مختلف المجالات ومن بينها قطاع الطاقة والمحروقات.وصدرت تأكيدات القنجي، لدا استقبالها، الجمعة، وفدا عن الشركة الفرنسية التونسية للنفط برئاسة، وليام فانت سبيكر، ورئيس شركة سبيكر ايينرجي والمساهم في رأس مال الشركة بنسبة 50 بالمائة.وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون المشتركة بين وزارة الصناعة والشركة الفرنسية التونسية للنفط وتطوير عملها في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات وفق بلاغ أصدرته وزارة الصناعة.واحدثت الشركة الفرنسية التونسية للنفط سنة 1969 بين الدولة التونسية والشركة الفرنسية للنفط والتي أسندت لها رخصة صفاقس- قرقنة آنذاك واكتشاف امتيازي سيدي ليتم وسيدي بحارة ودخولهما طور الإنتاج سنة 1972.ويبلغ معدل الإنتاج اليومي لامتيازي استغلال " سيدي بحارة" و"سيدي ليتم "حوالي 100 متر مكعب من النفط، وفق بيانات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم