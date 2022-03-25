وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا سياحيا بموقع استراتيجي ببنزرت

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تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ببنزرت الجمعة من استرجاع عقار دولي سياحي بالمنطقة السياحية مارينا.ويمسح العقار المشمول بمثال التهيئة العمرانية لمدينة بنزرت، 11651 مترا مربعا، وفق بلاغ نشرته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الجمعة.وجاء قرار الاسترجاع تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ضد شركة "بنزرت كاب 3000" لإخلالها بالشروط التعاقدية.وتم استرجاع العقار لفائدة ملك الدولة الخاص لتوظيفه لاحقا طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.