فيفري 2022 " يصنف في المرتبة العاشرة لأشهر فيفري الأكثر نقصا في الأمطار منذ سنة 1970"

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سجل شهر فيفري 2022 نقصا ملحوظا في هطول الأمطار بلغ 62 بالمائة مقارنة بالمجموع المرجعي ليصنف في المرتبة العاشرة لأشهر فيفري الأكثر نقصا في الأمطار منذ سنة 1970.وحسب تقرير الملخص المُناخي لشهر فيفري 2022 بالبلاد التونسية، الذي يصدره المعهد الوطني للرصد الجوي، بلغ المجموع الإجمالي للشهر (25 محطة رئيسة) 338 مليمترا في حين كان المجموع المرجعي (1981 - 2010) لنفس المحطات 885.8 مليمترا مقابل ارتفاع نسبي في الحرارة حيث بلغ المعدّل العام (25 محطة رئيسة) لمتوسط درجات الحرارة 12.7 درجة وكان فوق المعدل المرجعي (11.8 درجة) وبلغ الفــارق (0.9 +) درجة.وتراوحت معدلات الحرارة القصوى من 12.8 درجة بتالة (القصرين) إلى 20.6 درجة بالبرمة وكانت فوق المعدلات المرجعية بكافة المناطق وتراوحت الفوارق بين 0.1 درجة بطبر قة إلى 2.2 درجة بتالة.وبلغت الحرارة القصوى المطلقة 28.5 درجة بالقيروان يوم 20 فيفري 2022، وفق ذات التقرير .أما المعدل العام للحرارة القصوى قد بلغ 17.9 درجة وكان فوق المعدل المرجعي (16.9 درجة) بفارق 0.1 درجة.بالنسبة للرياح، فقد كانت عامة ضعيفة الى معتدلة وارتفعت سرعتها خلال يومي 2 و3 فيفري 2022 باغلب الجهات حيث تراوحت القصوى من 60كلم/س بتطاوين الى 94 كلم/س بزغوان وبلغ اقصاها 115 كلم/س بتالة و133 كلم/س بالقصرين.وارتفعت سرعة الرياح يومي 7 و 8 فيفري بمناطق الشمال وتراوحت سرعتها القصوى بين 60 كلم/س بزغوان و76 كلم/س بنابل. وحسب التقرير، كانت الرياح قوية ايضا يومي 21 و22 فيفري 2022 بالشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب حيث تراوحت سرعتها القصوى بين 65 كلم/س بمدنين و86 كلم/س بسليانة.