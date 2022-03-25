الحرس الديواني بصفاقس يحجز مبلغ 240 ألف دينار مهرّب و474 عبوة سوائل منكّهة للسجائر مجهولة المصدر

. ..

حجزت فرقة الحرس الديواني بصفاقس 240 الف دينار من العملة التونسية و 474 عبوة من السوائل المنكّهة الخاصة بالسجائر الالكترونية مجهولة المصدر، تزن اجمالا 37 لترا، في اطار مكافحة تهريب وتبييض الأموال بكافة التراب الوطني، وفق بلاغ ما اورده بلاغ للديوانة التونسية، الجمعة.وافادت الادارة العامة للديوانة، انه تم ايجاد المحجوز داخل محل بإحدى المناطق بجهة صفاقس على خلاف الصيغ القانونية، ليتم مداهمة المحل المذكور إثر التنسيق مع النيابة العمومية بحضور صاحبة الذي لا يملك اية وثيقة تثبت شرعية العملة المتوفرة لديه.وتم بحسب المصدر ذاته، تحرير محضر حجز في الغرض والاذن بالاحتفاظ بالمشتبه به من أجل مسك بضاعة متأتية عن جنحة التهريب أو التوريد بدون إعلام ومن أجل مسك عملة تونسية مشبوهة المصدر وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، وذلك ثر استشارة النيابة العمومية.