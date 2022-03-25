بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد - برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا


Publié le Vendredi 25 Mars 2022 - 15:16قراءة: 0 د, 16 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور غدا السبت :
السبت 26 مارس 2022
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قاعة ساقية الزيت (س 17 و30 دق)
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي
قاعة الحمامات (س 15)
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جمعية الحمامات - النادي الافريقي
قاعة طبلبة (س 15)
نسر طبلبة - النجم الساحلي

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