ماجول يبحث وبعثة صندوق النقد الدولي سبل تجاوز تونس للمصاعب اعتمادا على برنامج اصلاح توافقي

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بحث رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في لقاء جمعه ببعثة صندوق النقد الدولي، الجمعة بتونس، سبل تجاوز المصاعب التي تواجهها تونس، بالاعتماد على التوافق حول برامج الإصلاح التي تحتاجها في مختلف القطاعات،وتناول اللقاء الذي دار بين ماجول، وبعثة صندوق النقد الدولي التي تتقدمها المديرة المساعدة لمنطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى تالين كورانشيليا ،ورئيس بعثة الصندوق بتونس، كريس جيريجات، الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لتونس.واستعرض ممثلو الاتحاد، بالمناسبة، رؤية المنظمة ومقترحاتها لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف.يشار الى ان فريقا من صندوق النقد الدولي يؤدي حاليا زيارة الى تونس لمواصلة المناقشات مع السلطات التونسية بشان اتفاقية تمويل جديدة.وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس قد اكد في تصريح اعلامي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للصندوق، ان "هناك تقدما جيدا" في المفاوضات مع السلطات التونسية، مشددا على ان صندوق النقد الدولي لا يزال وسيبقى "شريكا قويا "لتونس.وتهدف تونس من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار.