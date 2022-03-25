وزيرة الاسرة والمراة: 25 روضة عمومية تفتح ابوابها بداية من الاسبوع القادم والى غاية سبتمبر القادم بمختلف الولايات

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أعلنت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة، عن فتح 25 روضة عمومية بداية من الاسبوع القادم والى حدود شهر سبتمبر 2022 بمختلف ولايات الجمهورية وخاصة بالمناطق الاقل تغطية برياض الاطفال.وأفادت بلحاج موسى على هامش افتتاح الندوة الدورية للمندوبين الجهويين لشؤون المراة والاسرة بالحمامات ان الوزارة رصدت اعتمادات بقيمة 1 مليون دينار لانجاز هذا المشروع الهام الذي يتنزل في اطار العمل على تقليص الفجوة بين الاطفال، خاصة في ظل وجود نحو 330 الف طفل اليوم خارج المنظومة المؤسساتية لرياض الاطفال او في فضاءات عشوائية، وفق تصريحها.كما يهدف هذا المشروع الى تقديم بدائل مؤسساتية للفضاءات العشوائية التي يقع غلقها والتي فاق عددها 400 فضاء عشوائي منذ نوفمبر الفارط، وفق وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن.وتابعت الوزيرة ان الوزارة ستعلن قبل بداية شهر جوان القادم عن نتائج المناظرات التي فتحتها لانتداب 230 مرب واستاذ طفولة لتعزيز الرصيد البشري المشرف والمؤطر لمؤسسات الطفولة ومن بينها بالخصوص رياض الاطفال العمومية.وبخصوص البرامج التي تستهدف المراة، أشارت وزيرة الاسرة الى رصد اعتمادات بنحو 50 مليون دينار لتنفيذ البرنامج الوطني الجديد "رائدات" الذي اعلن عنه يوم 8 مارس في اطار دفع التمكين الاقتصادي للمراة وريادة الاعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي، مبينة ان البرنامج يهدف بالخصوص الى معاضدة النساء على بعث نحو 3 الاف مشروع على مدى 5 سنوات بحساب 600 مشروع سنويا.واشارت بخصوص تقدم تنفيذ هذا البرنامج الى أن وحدة التصرف حسب الاهداف انطلقت في قبول ملفات الترشح لهذا البرنامج على مستوى المندوبيات الجهوية، مؤكدة ان عدد الملفات المترشحة بلغ الى حدود يوم امس الخميس 140 مشروعا.وبينت في هذا الصدد ان المشروع مفتوح لكل مجالات الاستثمار مع تمييز ايجابي لفائدة رائدات الاعمال الفلاحات لمعاضدتهن على بعث مشاريعهن الخاصة او توسعة مشاريعهن القائمة خاصة وان النساء يمثلن نحو 75 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية و6 بالمائة فقط هن من صاحبات المشاريع.واوضحت ان البنوك الشريكة في هذا المشروع (البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك الفلاحي) مكنت الوزارة من امتيازات استثنائية وميسرة للحصول على القروض التي تتراوح بين 10 و300 الف دينار، مبينة ان تطوير برنامج رائدة من المشاريع متناهية الصغر الى المشاريع الصغرى والمتوسطة يهدف الى اعطاء دفع جديد لديناميكية التنمية التي تقوم على تعزيز النوع الاجتماعي.وابرزت بخصوص اليات التمويل في اطار برنامج "رائدات" ان الوزارة توفر 20 بالمائة من التمويل الذاتي للمشروع بقرض بصفر فائض ويمكن من الحصول على 80 بالمائة المتبقية بقرض ميسر مع 3 سنوات امهال.وكشفت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن من جهة اخرى عن ابرز ملامح برنامج الايداع العائلي لكبار السن الفاقدين للسند والذي ينطلق بداية من شهر افريل بمناسبة شهر رمضان، مضيفة ان هذا البرنامج رصدت له الوزارة اعتمادات باكثر من 400 الف دينار سنويا وهو يستهدف ايداع 120 من كبار السن بمختلف جهات الجمهورية لدى عائلات كافلة تسند لها منحة شهرية ب200 دينار.وتابعت في ذات السياق ان الوزارة ستواصل في تنفيذ تجربة تنظيم موائد الافطار في شهر رمضان لفائدة الاطفال بفضاءات رعاية المسنين من اجل خلق تواصل واجواء اسرية بين الاطفال وكبار السن.