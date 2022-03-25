صرف القسط الثالث من المنحة الجامعية الأسبوع القادم بداية من يوم الخميس على أقصى تقدير (الاتحاد العام لطلبة تونس)

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أفاد الاتحاد العام لطلبة تونس، إثر اجتماعه بمدير الخدمات الجامعية بديوان الشمال شكري العكرمي ، أمس الخميس، أن القسط الثالث من المنحة الجامعية سيصرف خلال الأسبوع القادم بداية من يوم الخميس على أقصى تقدير، وذلك بعد إتمام كل الإجراءات التقنية المتعلقة بالمنحة.وأكد الاتحاد، في بلاغ له، خلال هذا الاجتماع، أهمية دراسة ملفات المساعدة الإجتماعية وصرفها بالتزامن مع الدفعة الثانية من هذا القسط.وسيتكفل الإتحاد العام لطلبة تونس بجمع الوثائق المنقوصة لملفّات المنحة الجامعية خلال الأسبوع القادم والتوجه بها الى ديوان الخدمات الجامعية بالشمال ليتم دراستها.كما تعهد ممثلو ديوان الخدمات الجامعية بالشمال بتوفير سكن للطلبة غير المتمتعين به منذ بداية السنة الجامعية حسب الشغورات المتوفرة بالمبيتات.ويشار أن عددا من المنتفعين بالمنحة الجامعية لهذه السنة أبدوا استيائهم من تأخر صرف القسط الثالث من المنحة