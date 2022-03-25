رياح قوية بالجنوب تثير الرمال والأتربة

. ..

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة ، عن هبوب رياح من القطاع الشرقي اليوم الجمعة وتتواصل الى غاية صباح الغد السبت 26 مارس 2022 وتكون قوية إلى محليا قوية جدا خاصة بالجنوبوتتراوح سرعة الرياح عامة بين 50 إلى 70 كلم/س وتصل إلى حدود 90 كلم/س وتكون مثيرة محليا للرمال والأتربة بمناطق الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب