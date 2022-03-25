رياح قوية بالجنوب تثير الرمال والأتربة


Publié le Vendredi 25 Mars 2022 - 11:39قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة ، عن هبوب رياح من القطاع الشرقي اليوم الجمعة وتتواصل الى غاية صباح الغد السبت 26 مارس 2022 وتكون قوية إلى محليا قوية جدا خاصة بالجنوب

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وتتراوح سرعة الرياح عامة بين 50 إلى 70 كلم/س وتصل إلى حدود 90 كلم/س وتكون مثيرة محليا للرمال والأتربة بمناطق الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب

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