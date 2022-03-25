مدنين : " ڤصر الجوامع " الحاصل على أوّل تصنيف سياحي في الجنوب ينتظر الدعم لترميم شروخه

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على الإطلالة الخلفية لــ"ڤصر الجوامع " الشامخ الذي يعتلي إحدى القمم الصخرية لسلسلة جبال الظاهر في معتمدية بني خداش،مشرئبا بطابعه المعماري الطيني وأحجار غرفه الجيرية ، يقف بشير حلاوط متأمّلا سهول دوز وغمراسن والبئر الاحمر واخاديد الهضاب والشعاب والثنايا الملتوية .. يتطلّع بشير صاحب القصر بعيدا، بين حنين لامجاد تاريخ مفعم بانتصارات "الفلاڤة" مغمس، بصولات "مصباح الجربوع" وجولات "المشهور الدغباجي(محمد بن صالح الدغباجي)" ،وبين عشق جنوني للغرف الحفرية، واحلام دفينة رافقته طيلة إقامته في الخارج في استنطاق جدرانها الصماء وتحويلها الى منارة الجبال.. حلم استطاع تجسيده ، بداية من سنة 2009 بعد تسوية وضعية الغرف العقارية واقتنائها من أصحابها على اعتبار تشتّت ملكيتها،ثم القيام بترميمها وتحسينها ، وبعث مشروع إقامة ريفية بطاقة استيعاب ثمانية أسرّة فقط.مع سقوط كل حجارة من جدران الغرف المهترئة، استمرّت معركة حلاوط مع فعل الزمن المتواصل ، والطبيعة القاسية، ولم تنتقص من عزيمته، ولم تحط من ثقته بتحقيق حلمه ، رغم محدودية الإمكانيات وتراجع مردودية المسلك السياحي خاصة تحت طائلة الكورونا.وتوّج صموده وحلمه مؤخرا وفق تصريحه لـ(وات )، بتصنيف الديوان الوطني التونسي للسياحة القصرالسهلي من "إقامة ريفية" الى نزل نجمة واحدة ، بعد تقديمه مطلب في تغيير الترتيب، وتهيئة 70 غرفة جديدة، قادرة على تأمين جملة من الخدمات والأنشطة السياحية، وتمهّد لتحقيق إضافة نوعية تسهم في إثراء السياحة التراثية والثقافية بولاية مدنين ، ولتوفير منتوج سياحي نوعي يضاف إلى قائمة المحامل السياحية والمزارات التراثية والأثرية التي تزخر بها الجهة، والتي تعدّ وجهة سياحية مرغوبة ومفضّلة لدى السياح ، ومريدي المغامرة ومحبّي التجوال والاستكشاف.يلامس بشير أحجار الغرف الجيرية للقصر، حيث نحت الأمازيغ حياتهم في باطنها ، محمّلا نفسه مسؤولية إنعاشها قبل الاندثار، بعد أن قاومت سنينا طويلة، وحافظت على معمارها المكوّن من باحة دائرية واسعة، تتوسط القصر، وغرف بأسقف منحنية نصف دائريّة ، ومخازن بادراج الضيقة، ومداخل مقوّسة.ويتملّك المستثمر أمل كبير في أن يجد الدعم لتهيئة بقية مكوّنات القصر الذي تمّ ترتيبه بمقتضى قرار حماية صادر عن وزارة الشؤون الثقافية في 21 جانفي 2021، وينقذ هذا الفضاء المحاصر بالجمال والمشاهد الخلابة والهدوء والمطلّ على الصحراء( على بعد 25 كلم) وعلى القصور الجبلية، وعلى بحر بوغرارة في معتمدية مدنين الشمالية (حوالي 50 كلم).تتطلّب عملية ترميم القصر ، وفق ما ذكره حلاوط، اعتمادات كبيرة ، مشيرا إلى أن الفضاء شهد عملية ترميم أوّلية في 2010 ، بدعم من المعهد الوطني للتراث، وان وضعيته الحالية تستدعي التدخّل لإنقاذه ،وفق قواعد المعمار القديم ، وبما يراعي بشكل تام مختلف خصائصه المعمارية والإنشائية.لم يدخّر بشير جهدا ولا مالا، رغم محدودية الإمكانيات، لترميم شروخ القصر، والقيام بالصيانة والتهيئة,والحماية من أضرار المناخ والرطوبة والتقادم الزمني وعوامل التعرية والتآكل التي تنخر الغرف يوما بعد يوم، إذ برمج إضافة عدّة عناصر جديدة منها مسبح صخري ، وحمام معالجة بالأعشاب الطبية، مستغّلا ثراء السهول بنباتات الزعتر، والاكليل، و العرفج، والشيح، والخزامى، والعرعا، وغيرها.واعتبر بشير أن ڤصر الجوامع ، يمكن أن يكون وجهة سياحية مرغوبة ومفضّلة لدى السيّاح ، وخاصة لعشاق الآثار والقيام بزيارة القصور والغرف الجبلية وعيون المياه الطبيعية على غرار"تانوت" و"تاوغلان" ، فضلا عن محبّي المغامرة والتجوال والاستكشاف الذين بإمكانهم الاستمتاع بالتزلّج على الكثبان الرملية القريبة وممارسي الرياضات الميكانيكية وتسلّق المرتفعات والمشي.إحياء الحجر لم يكن همّ بشير الوحيد، بل يسكنه هاجس آخر هو كيفية استغلال مشروعه لــ"إحياء" البشر بخلق مصادر رزق لفائدة أبناء المنطقة، وانتشالهم من التهميش، مؤكدا لــ"وات" إمكانية استغلال الموروث اللامادي في المنطقة من أكلات شعبية على غرار"الغربوز" (التين المجفّف) و"الربّ " وزيت الزيتون، وتحويل جزء من المعلم الذي يتطلب المسلك المؤدي إليه ترطيز شبكة التنوير العمومي ، إلى ورشات حيّة للحرف التقليدية في صناعة الحصير، و"البلغة" ، وتطويع الجلد ، ونسج الكليم، و المرقوم ، قصد تعزيز عناصر الجذب السياحي.من جهته، أكّد رئيس جامعة التصرّف في السياحة الأصيلة وجهة الظاهر،محمد صادق الدبابي، لــ(وات) أنّ المشروع تمّت تهيئته في إطار تعاون دولي بين ولاية مدنين ومقاطعة "هيرو " الفرنسية، و قد تمّ ترتيبه مؤخّرا، ليكون أوّل القصور التي تحصل على تصنيف سياحي في الجنوب التونسي .وأضاف أن الجامعة تحيط أصحاب هذه المشاريع بالتكوين المتابعة ، ويظلّ الإشكال في ارتفاع تكلفة الترميم، وخاصة هذا القصر ذي البنية المهترئة في جانب منه، والحاجة إلى الدعم من مصالح التراث، وبلدية بني خداش التي أعلنت منذ فيفري 2021 ، بلديّة سياحيّة .واقترح في الغرض، ضرورة العمل لزيارة مثل هذه المعالم الأثرية بآلية الدخول بمقابل ، والذي قد يحسّن من مداخيلها ويساهم في توفير اعتمادات لتهيئتها.يشار إلى أن ڤصر الجوامع يعدّ من أقدم القصور في الجنوب الشرقي، ويعود تشييده إلى سنة 1287 ميلادي ويعرف بتسميته البربرية " ڤصر وغلان" لدى قبيلة الجوامع التي نسبته إليها بتسمية "ڤصر الجوامع".