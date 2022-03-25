البطولة العربية للجيدو -المدرب التونسي انيس الونيفي يقود منتخب العراق الى المركز الثالث

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احرز المنتخب العراقي للجيدو المركز الثالث في البطولة العربية بالعاصمة الاردنية عمان برصيد 7 ميداليات ( ذهبية وفضيتين و 4 برونزيات ).وياتي التتويج العراقي بعد غياب طويل عن المنافسات العربية والاسيويةواقترنت العودة الى المنافسات بتولي بطل العالم السابق المدرب التونسي انيس الونيفي مقاليد التسيير الفني لمنتخب العراق منذ اكثر من شهرين.وكان المنتخب العراقي اجرى مند ثلاثة اسابيع تربصا مشتركا في بغداد مع نظيره التونسي.وافاد نائب رئيس الاتحاد العراقي عدي الربيعي ان "هذا الانجاز" جاء بعد سنوات من الغياب عن المشاركة في البطولات العربية والاسيوية ليكون بادرة خير في تحقيق انجازات مستدامة في قادم البطولات والمحافل .