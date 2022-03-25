توقيع اتفاقية شراكة بين مستشفى شارل نيكول والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير لتقديم مشاريع نماذج هندسية لإعادة تهيئة فضاءات خارجية بالمستشفى

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تم،أمس الخميس، توقيع اتفاقية شراكة بين المستشفى الجامعي شارل نيكول والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسعيد بعنوان " تحدي 72 ساعة : المستشفى الحديقة "، لتقديم مشاريع نماذج هندسية لإعادة تهيئة فضاءات خارجية بالمستشفى.ويتم بمقتضى هذه الاتفاقية ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، فتح باب المنافسة لطلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسعيد لتقديم مشاريع نماذج هندسية لتحسين وإعادة تهيئة ثلاث فضاءات خارجية بالمستشفى من بينها المدخل الرئيسي.ويشارك في هذه المبادرة، التي تندرج إطار تحسين وإعادة تأهيل البنية التحتية للفضاءات الخارجية للمستشفى من حدائق ومسالك وطرقات وأرصفة بهدف خلق محيط استشفائي مريح، 43 طالب وطالبة تم تأطيرهم من قبل 10 أساتذة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير.وتم إثر ذلك اختيار أفضل عمل لكل من الفضاءات الثلاثة التي تتطلب إعادة التهيئة من طرف لجنة تتكون من مختصين ومسؤولين من كلى المؤسستين.يذكر أنه تولى الإمضاء على هذه الإتفاقية كل من سعاد سدراوي المديرة العامة لمستشفى شارل نيكول و فاخر خراط المدير العام للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير .