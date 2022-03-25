متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 25 مارس

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الكاف: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" من مجموع 38 عينة تحليل

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سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيينها لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، اصابتين جديدتين بعدوى الفيروس التاجي، مع عدم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك بعد الكشف عن نتائج 38 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 23 مارس، أي بنسبة إيجابية قدرها 5.26 بالمائة.ويظهر التحيين الجديد تراجعا كبيرا في كل مؤشرات الوباء، حيث انخفض عدد المقيمين بالمستشفيات الى 7 مصابين منهم واحد فقط يخضع إلى الانعاش، بالتوازي مع تراجع الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال أيام الخمسة الأخيرة إلى 7 حالات.ويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي بولاية الكاف منذ بداية الجائحة إلى 25128 فيما استقر عدد الوفيات في حدود 765 وفاة.